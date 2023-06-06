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Повысить административно-территориальную значимость приграничных районов намерены в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
6 Июня 2023, 06:37
Повысить административно-территориальную значимость приграничных районов намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут приняты меры по развитию и обустройству инфраструктуры пунктов пропуска. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельное внимание будет уделено повышению административно-территориальной значимости приграничных районов. Преимущественно, это коснется вопросов восстановления статуса бывших сельских районов, граничащих с КНР (Катон-Карагайский, Большенарымский, Курчумский, Маркакольский, Маканчинский и другие)», - отмечено в документе.

По итогам реализации Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы планируется достичь следующих целевых индикаторов:

- Доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума – 5,8% (3 квартал 2022 года – 7,3%);

- Уровень безработицы в сельской местности – 4,2% (на 4 квартал 2022 года – 4,9%);

- Обеспеченность сельских населенных пунктов услугами водоснабжения – 100% (в 2022 году – 96%);

- Доля пользователей сети интернет в сельской местности – 97% (в 2022 году – 91,7%);

- Доведение доли местных дорог (областного и районного значения) в нормативное состояние до 95% (2023 год – 86%);

- Численность населения приграничных районов – 4 млн человек (в 2022 году – 3,37 млн человек);

- Рост инвестиций в основной капитал приграничных районов – 75% (в 2022 году – 15%).

Достижение установленных индикаторов устойчивого развития сельских территорий будет обеспечиваться посредством постоянного мониторинга и закрепления персональной ответственности руководителей местных исполнительных органов в рамках системы проектного управления.

Ожидаемые результаты по итогам 2027 года:

- Модернизация инфраструктуры 3,5 тысячи сельских населенных пунктов с потенциалом развития (90% сельского населения страны);

- Систематизация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие сельских территорий;

- Ожидаемая продолжительность жизни – 73,5 лет (в 2021 году – 70,8 лет).

В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.


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