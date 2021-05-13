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    17:26, 13 Май 2021 | GMT +6

    Повысились инфляционные ожидания казахстанцев - Нацбанк РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам апрельского опроса, инфляционные ожидания казахстанцев повысились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 7,2%. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен либо более быстрого их роста в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 47% (в марте – 44%). 85% респондентов (в марте – 88%) отметили рост цен на продукты питания. В апреле до 6,9% выросла доля респондентов, отметивших рост цен на непродовольственные товары (в марте – 4,5%), в частности, на ГСМ и стройматериалы. Потребительские настроения несколько ухудшились вследствие снижения оценок по текущему и будущему финансовому состоянию, а также перспектив развития экономики», - рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский.

    По его информации, снизилась доля респондентов, имеющих потребительские и ипотечные кредиты. Доля населения, желающего оформить кредит в ближайший год уменьшилась до 18% (в январе 2021 года – 20%).

    «Вместе с тем повысилась готовность респондентов к крупным покупкам. В апреле 2021 года краткосрочные и долгосрочные ожидания по развитию экономики продолжили ухудшаться третий месяц подряд, при этом находясь в положительной зоне», - проинформировал Д. Чернявский.


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