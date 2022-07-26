26 Июля 2022 11:19

Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка РК повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

«Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п.