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Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге в РК
26 Июля 2022 11:19

Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка РК повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

«Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п.


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