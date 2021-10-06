Повышенный тариф на электроэнергию для майнеров предлагают установить депутаты Мажилиса
Это предложение озвучил депутат от Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков на пленарном заседании палаты в запросе вице-премьеру РК Роману Скляр.
Мажилисмен напомнил, что в 2017 году, по инициативе Министерства энергетики, были внесены изменения в Закон ОРК «Об электроэнергетике», в части отмены дифференцированных тарифов по зонам суток. После отмены дифференцированных тарифов потребители, в том числе малый и средний бизнес, начали нести значительные затраты.
«Фракция Народной партии Казахстана считает необходимым вернуться и рассмотреть вопрос о дифференцированном тарифе по зонам суток, который повсеместно ввели в 2011 году. В сущности, эта практика оправдала себя, создав стимул для экономного использования электроэнергии. Предприятия, работавшие в ночном режиме, экономили свои средства. Кроме того, система выравнивала суточные графики нагрузок на энергосистему», – сказал Ж. Ахметбеков.
По его словам, после интеграции дифференцированного тарифа упрощается и становится более понятной схема по привлечению инвестиций в строительство новых маневренных мощностей, поскольку потенциальный инвестор будет понимать цену на регулирующую мощность на вечерний максимум и соответственно будет видеть свою выгоду. Также заказчику будет легче договариваться, зная истинную цену электроэнергии, необходимую для сбалансирования режима. Это касается также интеграции в будущем электромобилей, цифровизации, систем «умных сетей», которые являются неотъемлемой частью глобализации в современном мире.
«Отдельным аспектом, оказывающим существенное влияние на объем электроэнергии, является приток в Казахстан иностранных майнеров, которые, потребляя огромное количество электроэнегии, увеличивают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану. В этой связи предлагается создать законодательный реестр для учета так называемых майнинговых ферм и ввести для них специальный повышенный тариф на электроэнергию», – заключил депутат.