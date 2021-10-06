РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:38, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Повышенный тариф на электроэнергию для майнеров предлагают установить депутаты Мажилиса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК предлагают установить повышенный тариф на электроэнергию для майнинговых фирм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это предложение озвучил депутат от Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков на пленарном заседании палаты в запросе вице-премьеру РК Роману Скляр.

    Мажилисмен напомнил, что в 2017 году, по инициативе Министерства энергетики, были внесены изменения в Закон ОРК «Об электроэнергетике», в части отмены дифференцированных тарифов по зонам суток. После отмены дифференцированных тарифов потребители, в том числе малый и средний бизнес, начали нести значительные затраты.

    «Фракция Народной партии Казахстана считает необходимым вернуться и рассмотреть вопрос о дифференцированном тарифе по зонам суток, который повсеместно ввели в 2011 году. В сущности, эта практика оправдала себя, создав стимул для экономного использования электроэнергии. Предприятия, работавшие в ночном режиме, экономили свои средства. Кроме того, система выравнивала суточные графики нагрузок на энергосистему», – сказал Ж. Ахметбеков.

    По его словам, после интеграции дифференцированного тарифа упрощается и становится более понятной схема по привлечению инвестиций в строительство новых маневренных мощностей, поскольку потенциальный инвестор будет понимать цену на регулирующую мощность на вечерний максимум и соответственно будет видеть свою выгоду. Также заказчику будет легче договариваться, зная истинную цену электроэнергии, необходимую для сбалансирования режима. Это касается также интеграции в будущем электромобилей, цифровизации, систем «умных сетей», которые являются неотъемлемой частью глобализации в современном мире.

    «Отдельным аспектом, оказывающим существенное влияние на объем электроэнергии, является приток в Казахстан иностранных майнеров, которые, потребляя огромное количество электроэнегии, увеличивают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану. В этой связи предлагается создать законодательный реестр для учета так называемых майнинговых ферм и ввести для них специальный повышенный тариф на электроэнергию», – заключил депутат.


    Теги:
    Закон и право Парламент Цены и тарифы Энергетика Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!