Повышенный тариф на электроэнергию для майнеров предлагают установить депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК предлагают установить повышенный тариф на электроэнергию для майнинговых фирм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это предложение озвучил депутат от Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков на пленарном заседании палаты в запросе вице-премьеру РК Роману Скляр.

Мажилисмен напомнил, что в 2017 году, по инициативе Министерства энергетики, были внесены изменения в Закон ОРК «Об электроэнергетике», в части отмены дифференцированных тарифов по зонам суток. После отмены дифференцированных тарифов потребители, в том числе малый и средний бизнес, начали нести значительные затраты.

«Фракция Народной партии Казахстана считает необходимым вернуться и рассмотреть вопрос о дифференцированном тарифе по зонам суток, который повсеместно ввели в 2011 году. В сущности, эта практика оправдала себя, создав стимул для экономного использования электроэнергии. Предприятия, работавшие в ночном режиме, экономили свои средства. Кроме того, система выравнивала суточные графики нагрузок на энергосистему», – сказал Ж. Ахметбеков.

По его словам, после интеграции дифференцированного тарифа упрощается и становится более понятной схема по привлечению инвестиций в строительство новых маневренных мощностей, поскольку потенциальный инвестор будет понимать цену на регулирующую мощность на вечерний максимум и соответственно будет видеть свою выгоду. Также заказчику будет легче договариваться, зная истинную цену электроэнергии, необходимую для сбалансирования режима. Это касается также интеграции в будущем электромобилей, цифровизации, систем «умных сетей», которые являются неотъемлемой частью глобализации в современном мире.

«Отдельным аспектом, оказывающим существенное влияние на объем электроэнергии, является приток в Казахстан иностранных майнеров, которые, потребляя огромное количество электроэнегии, увеличивают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану. В этой связи предлагается создать законодательный реестр для учета так называемых майнинговых ферм и ввести для них специальный повышенный тариф на электроэнергию», – заключил депутат.