Повышенный спрос на сахар наблюдается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Последние недели в мегаполисе наблюдается ажиотаж вокруг сахара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Раз в несколько месяцев мешок сахара я беру в оптовке. В последние дни заметила, что все массово скупают сахар. И как обычно, мы с мужем поехали на оптовку за продуктами. Обошли несколько прилавков и с трудом нашли сахар. 25 кг сахара купили за 20 тыс. тенге»,- рассказала жительница Алматы Зина Мусаева.

Ещё одна жительница Алматы Нургуль Канатова поделилась, что в «магазинах у дома» она вовсе не нашла сахар.

«Я обошла около четырех «магазинов у дома». Весового сахара нигде не было. Продавцы сказали, что сейчас по городу дефицит сахара и то, что в их магазины завоза пока не было. В итоге пачку сахара-рафинада я купила за 675 тенге», - сказала алматинка.

В свою очередь, в акимате сообщили, что повышенный спрос на сахар наблюдается в связи с сезоном консервирования плодово-ягодной продукции.

Для обеспечения спроса на сахар управление предпринимательства и инвестиций города Алматы увеличило объемы поставок сахара.

«Ранее сахара поступало около 250 тонн в день. Оптовая цена на сахар-песок, отпускаемая для крупных торговых сетей, составляет 420-430 тенге за кг, реализуется по 445 тенге. На сегодняшний день в Алматы поступает 300-500 тонн сахара ежедневно. Продукция Меркенского, Таразского и Коксуского сахарных заводов направляется в крупные торговые сети, рынки и магазины В, С класса. В зависимости от логистики в месяц на склады поступает около 5 тыс. тонн сахара при потребности населения города в объеме 3,3 тыс. тонн»,- ответили в управлении инвестиций и предпринимательства Алматы на запрос МИА «Казинформ».

К слову, в сентябре этого года ожидается запуск Аксуского сахарного завода, который планирует поставить в Алматы около 10 тыс. тонн сахара. На сегодня запасы сахара на складах торговых объектов и производственных предприятий города составляют около 10 тыс. тонн.