Повышенную зарплату получают более 36 тысяч работников культуры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 36 тысяч работников культуры и искусства получают повышенную зарплату в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева была повышена заработная плата работников организаций культуры и искусства на республиканском уровне на 50%, а в регионах на 35%. Было охвачено порядка 36,4 тысячи человек», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

В министерстве отметили, что стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры также была увеличена с 240 до 660 МРП.

В 2020 году лауреатами стипендии стали 75 деятелей культуры и искусства, среди которых есть 6 молодых специалистов. 7 деятелям литературы и искусства в прошлом году была вручена государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.