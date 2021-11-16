Повышенное содержание опасных веществ в детских игрушках обнаружили в торговых точках ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга безопасности продукции за 10 месяцев 2021 года на объектах торговли Восточно-Казахстанской области проведен отбор 3 419 проб продукции, из них 2 100 проб пищевой продукции и 1 319 проб товаров народного потребления. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета КСЭК МЗ РК по ВКО, 23,6% проб продукции (808 проб) признаны несоответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

Основная часть отобранной продукции произведена в странах государствах-членах ЕАЭС-20,7% (709 проб), в странах дальнего и ближнего зарубежья – 53 % (1809 проб) и отечественными производителями – 26,3% (901 проб).

Основная доля несоответствующей продукции – 59,3% (479 проб) – это импортная продукция, которая ввозится к нам из стран дальнего зарубежья, а также из государств-членов ЕАЭС (31,6% или 255 пробы). Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 9,1% (74 пробы).

Несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю, в основном это несоответствия по маркировке продукции (не указаны условия хранения, наименование и адрес производителя, наименование продукции, дата выработки, срок годности, масса продукции, отсутствие информации о пищевой и энергетической ценности, информации на государственном языке и единого знака обращения на рынке государств-членов ТС (ЕАС), отсутствие знака Мебиуса, символа о предназначении для контакта с пищевой продукцией и другие нарушения) – 93,3% или 754 проб. Однако, несмотря на усиление проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятий на всех объектах торговли, недобросовестные предприниматели и их работники продолжают реализовывать продукцию, при использовании или применении которой, высок риск угрозы жизни и здоровью населения.

Так, в ходе мониторинга 22 пробы (2,7%) не соответствовали по физико-химическим показателям (санитарно-химическим) показателям, из них в 7 пробах фортифицированной муки, было занижено содержание железа и цинка. Железо подлежит обязательному внесению (обогащению) в муку, реализуемую на территории Казахстана, в целях профилактики железодефицитных заболеваний среди населения.

По итогам лабораторных исследований детских игрушек в семи пробах выявлено нарушение маркировки и превышение содержания опасных веществ фенола и формальдегида в полтора-два раза, что может повлечь риск отравления детей: «Машина 95 в пакете» (Китай); «Машина гоночная BTG-029» производства Узбекистан, OOO «Baby toys garden» город Ташкент, Яксарайский район, ул. Кушбеги,6; «Посуда кукольная», производителя ООО «Polimer Plastic», Узбекистан город Ташкент, ул. Карасарайская, д.336 - 3 пробы; игрушка детская - по идентификационным признакам «Набор посуды», страна производства Узбекистан, наименование производителя, адрес не указан. Также была выявлена в продаже игрушка с истекшим сроком годности - Кукла «Donqshenq toys», производства Китай, производитель не указан.

Две игрушки производства Китай, наименование производителя не указано, Погремушка и Кукла «Барби» не соответствуют по физическим факторам: имеются острые края зазубрины, заусеницы, которые могут травмировать детей при игре.

В трех пробах легкой промышленности (детская одежда: платье для девочки (производства Турция) и две школьные формы (Пиджак для девочки, производства Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Сеченова, 56, ОсОО «Техноткань», Брюки школьные «GLAMOUR», производства Кыргызстан, производитель не указан) выявлены не соответствия по гигроскопичности (способность материала впитывать влагу), что ведет к нарушению теплового баланса организма и дискомфорту, создаются условия для возникновения кожных и простудных заболеваний.

В одной пробе «Платье женское», производства Турция, обнаружено превышение формальдегида, фактическое значение 77 мг/кг, допустимая норма 75 мг/кг., также платье не соответствует по маркировке и по органолептическим показателям (не устойчива окраска изделия).

27 проб не соответствовали по показателю безопасности, а именно в реализации на объектах торговли обнаружено 16 проб пищевых продуктов с истекшим сроком годности, семь проб пищевой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям.

Употребление в пищу продукции с истекшим сроком годности или не соответствующей по микробиологическим показателям может создать угрозу жизни или нанести урон здоровью потребителей, спровоцировав острую кишечную инфекцию или пищевое отравление.

В отношении реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, по итогам которых выдано 223 предписания, наложены штрафы на сумму 2 377 355 тенге, исключено из оборота 166,21 кг не безопасной продукции (товаров).