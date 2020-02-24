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Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане не наблюдается – Минздрав

24 Февраля 2020 18:51
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Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане не наблюдается – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане не наблюдается. Об этом заявил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Никаких каникул мы для школьников не продлевали, у нас нет пока показаний, у нас нет заболеваемости. Мы продливаем, когда повышенная заболеваемость. Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже у нас не наблюдается. У нас острые респираторные инфекции более чем на 20% ниже уровня прошлого года. Поэтому показаний к продлению каникул не было», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также рассказал об усилении мер по профилактике.

«Мы уделяем в первую очередь внимание регионам сопредельным с КНР. Это Алматинская область, все переходы я знаю, и ВКО, там пять переходов, два железнодорожных перехода. Контроль ведем, этим регионам уделяем первостепенное внимание. Сейчас мы также акцент переводим на неблагополучные страны, в которые призываем отменить поездки. Мы взяли на учет все международные аэропорты», - добавил Жандарбек Бекшин.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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