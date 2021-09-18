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    17:11, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специалисты лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля выехали на место пожара и провели измерения качества атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По приборам «Газоанализатор ГАНК-4» установлено, что показатель загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превысил предельно допустимые показатели (ПДК).

    «После того, как выяснится, кто является хозяином данного участка и кому принадлежат загоревшиеся отходы, будут приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности», - заявил заместитель руководителя департамента экологии региона Сагдат Хансейтов.

    Что же конкретно послужило причиной пожара, пока неизвестно.


    Напомним, сегодня утром, 18 сентября, на территории промышленной зоны №4 горели автомобильные покрышки. Площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.
    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Происшествия Мангистауская область
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