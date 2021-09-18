Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специалисты лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля выехали на место пожара и провели измерения качества атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По приборам «Газоанализатор ГАНК-4» установлено, что показатель загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превысил предельно допустимые показатели (ПДК).



«После того, как выяснится, кто является хозяином данного участка и кому принадлежат загоревшиеся отходы, будут приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности», - заявил заместитель руководителя департамента экологии региона Сагдат Хансейтов.

Что же конкретно послужило причиной пожара, пока неизвестно.



