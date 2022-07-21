21 Июля 2022 12:48

Повышения зарплат требуют шахтеры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Акжал Шетского района Карагандинской области шахтеры выдвинули ряд предложений. Рабочие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники ТОО «Нова Цинк» требуют повышения заработной платы на 50%. По словам шахтеров, их оклад не повышали уже несколько лет и сейчас они получают зарплату, несоответствующую объему труда, которую они выполняют.

Также сотрудники требуют передачи работ (различные услуги, ремонтные работы) аутсорсинговых компаний работникам ТОО «Nova-Цинк».

Как выяснилось, подобные забастовки ранее были в отдельных цехах. Разговоры про повышение оклада велись и в прошлом году, но все осталось на словах.

«Результатов никаких. Полгода нам обещали нормальные условия труда и зарплаты. Сейчас бастуют все работники. Мы хотим повышения зарплаты на 50%. Условия нашей работы в плачевном состоянии», - говорят бастующие.

На место прибыли и. о. акима Шетского района Даурен Карсембаев и прокурор района Елдос Жаппар. О данном событий в курсе и руководство области.

«По итогам переговоров достигнуты договорённости по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа. В данное время работники предприятия разошлись по своим рабочим местам и приступили к своим обязанностям», - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.