Повышение зарплаты коснется свыше 1 млн работников бюджетной сферы – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил конкретные меры по повышению доходов населения, которые намерены принять в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе повышения доходов населения, разработанной в соответствии с поручением Главы государства, предусмотрены конкретные меры, направленные на повышение доходов граждан. Во-первых, это повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы и квазигосударственного сектора, а также 2,8 млн работников бизнеса, получающих поддержку от государства. Во-вторых, это увеличение прибыли на 2 млн новых рабочих мест во всех отраслях экономики, в том числе создание новых предприятий по 19 видам товаров, ранее ввезенных, востребованных на производстве», - сказал Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, развитие фармацевтической, биотехнологической, IT-технологии и нефтехимической отрасли будет реализовано через развитие обрабатывающей промышленности, основанной на переработке на высоком пятом и шестом уровнях.

«В-третьих, повышение доходов от предпринимательства путем создания пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий. В-четвертых, через такие проекты, как «Бақытты отбасы», будут ежегодно создаваться 20 тысяч рабочих мест для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Предусмотрено привлечение к работе 160 тысяч молодых людей путем предоставления грантов и проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место», - заключил Е. Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, сколько семей получают адресную социальную помощь в Казахстане.