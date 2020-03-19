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Повышение уровня воды ожидается на реках семи областей страны
19 Марта 2020 18:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение уровня воды ожидается на реках семи областей страны, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков, преимущественно дождя, в период с 20 по 22 марта на реках Актюбинской и Северо-Казахстанской области, с 21 по 23 марта на реках Акмолинской и Восточно-Казахстанской области, с 20 по 23 марта на реках Карагандинской, Костанайской областей ожидаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышения уровней воды.
Ключевые слова: Казгидромет, Паводок,
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