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Повышение уровня воды до опасного ожидается на реке Жабай в Акмолинской области

Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 21:00
Повышение уровня воды до опасного ожидается на реке Жабай в Акмолинской области Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5-6 апреля в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровня воды в бассейне реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской области

Возможно превышение опасного уровня на реке Жабай в городе Атбасаре (на 4 апреля 16 часов – 535 см, опасный уровень – 650 см). Ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного.
При превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.


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