Повышение уровня реки Урал ожидается в Казахстане в конце марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце марта уровень воды реки Урал может подняться до 450 см. Об этом сообщил начальник управления по предупреждению ЧС техногенного характера МЧС РК Роллан Есмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем притока воды в реку Урал со стороны России. Прогноз на конец марта. Сейчас там лед. От разлива местных малых рек уровень воды Урала в Уральске сначала повысился до 472 см, но сейчас снизился до нормального уровня. Ведем ежедневный мониторинг состояния Ириклинского водохранилища. В нем 2,18 млн кубометров воды. Уровень воды на нормальном уровне. Кроме того, мы следим за уровнем воды реки Сакмара в Башкортостане», - сказал Роллан Есмагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он заверил, что МЧС ведется постоянный мониторинг состояния уровня воды рек. Кроме того, по его словам, необходимое оборудование готово.

«Подъем уровня реки Урал прогнозируется на конец марта. Если сейчас уровень составляет 408 см, то к этому периоду он может подняться до 450 см. Пока с российской стороны не начался процесс таяния речного льда», - добавил спикер.