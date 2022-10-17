17 Октября 2022, 12:04

Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану с 18 по 20 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики повышение температуры воздуха:

- на западе, северо-западе ночью до 3-8 тепла, днем до 10-20 тепла;

- на севере ночью до 2-7 тепла, днем до 7-12 тепла;

- в центре страны до 3-8 тепла, днем до 5-19 тепла;

- на востоке ночью колебание от 5 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем основной фон 5-13 тепла;

- на юге ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла;

- на юго-востоке понижение ночью до 5 мороза-7 тепла, днем до 5-15 тепла.