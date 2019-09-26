Повышение тарифов прокомментировали в АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы с 1 января 2019 года на социально-значимые маршруты не повышались. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», передает МИА «Казинформ».

В связи с появлением в ряде СМИ информаций о повышении тарифов на социально-значимые маршруты на 2019 год, АО «Пассажирские перевозки» сообщает следующее.

Решение о повышении/понижении тарифов принимает уполномоченный орган на основании представленных расчетов. При этом информируем, что с 1 января 2019 года тарифы не повышались», - сообщили в пресс-службе.

Также отметили, в рамках Договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально-значимым сообщениям, заключенных между Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО «Пассажирские перевозки», предусмотрено ежегодное повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров по социально-значимым сообщениям.

«Вместе с тем, письмом Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 сентября 2019 года №28-28-9/2920 было согласовано повышение тарифов на 10 % с 21 сентября 2019 года на 28 социально-значимых маршрутов формирования АО «Пассажирские перевозки». Всего субсидированию из государственного и местного бюджета подлежат 39 маршрутов АО «Пассажирские перевозки», - говорится в сообщении.