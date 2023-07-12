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Повышение тарифов на комуслуги будет поэтапным и комфортным для населения – Алибек Куантыров

Автор:  
Серик Сабеков
12 Июля 2023, 12:50
Повышение тарифов на комуслуги будет поэтапным и комфортным для населения – Алибек Куантыров Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов на комуслуги будет поэтапным и комфортным для населения. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге после заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение будет поэтапным и таким комфортным для населения, потому что мы должны социально-экономическую ситуацию в каждом регионе учитывать и понимаем, что это затронет кошельки обычных казахстанцев», - сказал Алибек Кунатыров, отвечая на вопросы журналистов.

Министр также сообщил, что большинство тарифов утверждены с первого июля текущего года.

Ранее он заявил, что в изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий.


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