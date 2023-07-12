Повышение тарифов будет осуществляться, исходя из потребности объектов энергоснабжения – глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исходя из потребности объектов будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа на комуслуги. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга после заседания Правительства глава Минэнерго пояснил, за какое время планируется привести в нормальное состояние изношенные сети.

«Думаю, что в течение четырех-пяти лет мы сможем уже решить вопрос, связанный с критическим состоянием энергетических объектов, существенно снизить износ», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов.

Он также прокомментировал вопрос подхода в повышении тарифов на коммунальные услуги.

«Мы уже приняли другой подход. Мы уже не говорим о каком-то поэтапном фиксированном повышении. Мы говорим, исходя из потребностей каждого региона, исходя из потребностей каждого энергообъекта. То есть, по каждому энергообъекту будет рассмотрена его инвестиционная программа и это уже сделано, разработана Дорожная карта. В разрезе каждого энергообъекта будет определен комплекс мер, который направлен на восстановление турбинного, котлоагрегатов, насосного оборудования, автоматики. Вот эта инвестиционная программа будет детально изучена и, исходя из потребности данного объекта, будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа, которая позволит в течение определенного периода вот эти работы полностью восстановить, и это будет принцип «тарифы в обмен на инвестиции», - заявил Алмасадам Саткалиев.