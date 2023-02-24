Повышение тарифа на общественный транспорт рассматривают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска считают, что назрела необходимость повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Он не менялся с 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете заместитель акима города Адильбек Аубакиров сообщил, что перевозчики готовят расчеты и соответствующие документы. После их предоставления будет запущена процедура по повышению тарифа. По словам А.Аубакирова, тариф не менялся с 2017 года. За это время значительно изменились цены и на топливо, и на запчасти.

С прошлого года на маршрутах внедрили дифференцированную оплату. При безналичном расчете проезд для взрослых стоит 80 тенге, для детей – 40, при наличном – 130 и 65, соответственно. Убытки перевозчиков акимат субсидирует.

«Городские, пригородные и сезонные маршруты признаны социально значимыми. С 2021 года, согласно предоставленным актам перевозчиков, необходимая сумма субсидий составила 924 млн тенге. В ноябре прошлого года мы инициировали предоставление перевозчиками фактических данных по затратам. Нам удалось снизить субсидии на 216,8 млн тенге. Задолженность по шести перевозчикам за 2021 год – 584 млн тенге - полностью погашена. Перед двумя задолженность составляет 123 млн тенге, ее погасим в марте. За прошлый год по фактическим затратам перевозчиков составлены акты на 3,1 млрд тенге, из них 2,1 млрд тенге выплачены. В 2023 году выделили 1,5 млрд тенге. Заявляемые суммы в полном объеме пока не поддержаны. Это приводит к нестабильной работе общественного транспорта», - сказал А.Аубакиров.

Он добавил, что при акимате работают две комиссии: по тарифам и по осуществлению городских перевозок. В феврале рассматривали вопрос перевозчиков по увеличению тарифа на пригородные перевозки.

«В целях проверки достоверности данных акимат города провел замеры пассажиров на пригородных маршрутах с 11 по 17 февраля. Выявили занижение пассажиропотока. Это влияет на подсчет тарифа и сумму субсидий. Требуется цифровизация пассажирских перевозок, есть необходимость восстановления системы диспетчеризации работы общественного транспорта, которая позволит в режиме реального времени отслеживать работу подвижного состава и его количество на линии, контролировать пробеги и прочее», - отметил А.Аубакиров.

Он предложил для обеспечения достоверности данных по количеству перевозимых пассажиров установить на городских маршрутах датчики подсчета пассажиропотока. Обойдется это в 387 млн тенге. По словам заместителя акима города, окупятся они уже в первый год работы. Устанавливать их можно поэтапно, сначала – на 100 новых автобусов.