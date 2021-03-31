Повышение тарифа на электроэнергию объяснил монополист в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «Севказэнерго» объяснили, почему повышение тарифа на электроэнергию необходимо именно в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе предприятия-монополиста пояснили, что проблемы в энергетической отрасли копились годами. Столкнулись с ними все регионы страны.

С мая 2009-го года электростанции начали работать по принципу «тарифы в обмен на инвестиции». Ежегодно тарифы корректировались, как минимум, на уровень инфляции. Тогда это была единственная мера, чтобы сохранить отрасль. Применение предельных тарифов позволило увеличить объем производства электрической энергии, сократить процент износа оборудования, снизить затраты на единицу энергоресурсов.

Действие предельных тарифов продлили на 2016-2018-е годы. Увеличение их не предполагалось, и они остались на уровне 2015-го года. Чего не скажешь о тарифных составляющих. Они продолжали рост. В частности, только за прошлый год стоимость угля выросла на 10%. Дорожают мазут и цены на транспортировку топлива, железнодорожные тарифы увеличиваются прямо пропорционально сопутствующим услугам экспедирования, оперирования вагонов.

«В 2019-м году тарифы были снижены путем исключения нормы прибыли в тарифе энергопроизводящих организаций. Без нормы рентабельности станции прожили до июля 2020-го года. Сократились инвестиции в ремонты, модернизацию, расширение и реконструкцию. Как результат - огромное количество аварий в зимний отопительный период, увеличение количества аварийных остановок, изношенности станции. Немаловажной проблемой из-за отсутствия индексации заработной платы стал дефицит профессиональных кадров. Поэтому энергопроизводящие организации подали заявки на увеличение предельного тарифа. Ожидается изменение тарифов станций с 1 апреля. Надо понимать, что указанный процент роста на генерации приведет к 6-7% росту тарифов для конечного потребителя – населения», - пояснили в пресс-службе.

По словам североказахстанских энергетиков, повышение тарифов стратегически необходимо. Иначе возникнет дефицит электроэнергии, и ее придется закупать в соседней России.

«На границе на сегодняшний день этот тариф составляет около 25 тенге за киловатт-час. Электрическую энергию мы можем импортировать. Однако вопросы тепловой энергии останутся нерешенными, в случае если сейчас не дать повышения тарифа», - добавили в пресс-службе.