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Повышение стипендии студентов и увеличение грантов прокомментировал глава Минобразования РК

3 Декабря 2021 13:45
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Повышение стипендии студентов и увеличение грантов прокомментировал глава Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал повышение стипендии студентов, также увеличение количества образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если мы говорим о госзаказе, в Конституции закреплено право через конкурс получать высшее образование. Только за последние три года практически количество грантов для получения высшего образования можно сказать удвоилось. В настоящее время составляет уже 56 тысяч грантов. Сейчас есть утвержденная программа партии «Nur Otan» и планируется, что к 2025 году количество грантов еще увеличится и составит почти 75 тысяч, это тоже очень большая поддержка со стороны государства», - сказал министр во время заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК министр образования и науки.

«Что касается стипендии, за последние три года стипендии студентов увеличились в два раза», - добавил министр.

Ранее глава ведомства назвал среднюю заработную плату учителей.

Напомним, в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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