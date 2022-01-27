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Повышение стипендии: сколько будут получать студенты и магистранты с 1 сентября

27 Января 2022 12:40
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Повышение стипендии: сколько будут получать студенты и магистранты с 1 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О повышении стипендии студентам вузов рассказали в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 сентября 2022 года по поручению Главы государства стипендия студентов казахстанских вузов повысится на 20%, магистрантов и докторантов – на 15%. Таким образом, студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 тысяч тенге, по другим направлениям – порядка 37 тысяч тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 000 тенге», - сказал вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также вице-министр отметил, что Минобразования планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования, речь идет о новом формате – онлайн-обучении.

«В стране будут открыты первые онлайн-университеты. В целом, для обучения в вузах на 5 тысяч будет увеличено количество грантов, из которых 60% будут распределены по техническим специальностям», - сообщил Куаныш Ергалиев.

Вице-министр заявил, что ведомство уже начало работу по переориентированию и реформированию программы «Болашак».

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Автор:

Акбота Кузекбай

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