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Повышение ставки акцизов не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива - МНЭ РК

14 Февраля 2022 17:40
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Повышение ставки акцизов не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседании Мажилиса Парламента РК от 11 января 2022 года, Министерством национальной экономики разработан проект постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Проект постановления предусматривает:

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;

- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;

- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;

- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;

- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, отметили в Миннацэкономики.

«При этом, цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2022 года № 2 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ», - сообщили в Миннацэкономики.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, на заседании Мажилиса Парламента 11 января Президент Казахстана предложил пополнять госбюджет путем акцизов на бензин.

«В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли. Считаю, необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно произвести соответствующие расчеты. Там нельзя допустить роста цен», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

По словам Президента, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

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#Экономика   #Цены и тарифы   #Миннацэкономики   #Топливо  
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