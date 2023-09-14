Повышение статуса казахского языка обсудили в Управлении делами Президента РК

В Управлении делами Президента РК прошел круглый стол на тему «Государственный язык – основа мира», посвященный Дню языков народов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время приветственной речи исполняющий обязанности руководителя аппарата УДП РК Ербол Адаев рассказал, что цель мероприятия заключается в расширении сфер использования государственного языка, повышении его статуса и широком пропагандировании его знания.

«Президент в посланиях народу Казахстана призывает не забывать, что роль казахского языка, как государственного, усиливается, он становится языком межнационального общения. В интервью национальному каналу QAZAQSTAN в 2022 году президент также отметил, что все дела в отношении государства должны вестись на государственном языке, это наше уважение к казахскому языку. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики 22 октября того же года, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Еще один символ, объединяющий народ Казахстана – государственный язык. Задача государства – продолжать расширять сферу применения казахского языка», - сказал Ербол Адаев.

Он также остановился на том, как в системе УДП реализуется государственная языковая политика, и рассказал о результатах проводимой работы по развитию казахского языка.

«Управление делами Президента РК работает в тесном сотрудничестве с Комитетом языковой политики. Ежеквартально результаты мониторинга использования и ведения документов на государственном языке направляются в уполномоченные органы. По результатам мониторинга, за второй квартал текущего года процент таких расходных документов составил более 91. При этом, можно также сказать о высоком уровне речи на государственном языке в УВП. Тем не менее, впереди есть много работы. Необходимо достичь 100-процентного показателя», - заявил представитель ведомства.



В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата и ведомственных организаций УДП, представители уполномоченных органов и лингвисты.

Так, известная переводчица и языковед Камал Альпеисова поделилась своим многолетним опытом и прочитала лекцию на тему «Синхронный перевод – инструмент расширения сферы использования государственного языка».

Кроме того, в ходе мероприятия сами сотрудники системы УДП, работающие в разных сферах и в совершенстве владеющие языком, зачитали доклады и поделились своими методами изучения языка. Среди них – бухгалтер материального отдела ТОО «Бурабай Даму» Марина Бабич.

«Я научилась говорить на казахском языке еще с детства. Выросла в деревне Амандык в Акмолинской области, где разные национальности, казахи, узбеки, немцы, черкесы, все говорили на казахском языке. При этом, моя бабушка - немка, дедушка - казах, мой ру - кыпшак. Школу заканчивала на русском языке, но в деревне и в семье положено было говорить на казахском. Дедушка умер, но бабушка эти все традиции продолжала чтить. И когда я уехала учиться, язык мне очень сильно помог», - рассказала Марина Бабич.

Бухгалтер признается, что раньше лучше владела казахским языком, но работая в русскоязычной среде, со временем начала забывать его.

«У меня есть дочь и сын. Сын - пожарный, окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК. Там со всего Казахстана учатся дети. Он владеет казахским в совершенстве, и понимает, и разговаривает. А у дочери словарный запас маловатый. Сейчас я живу в Казахстане, родилась здесь, я считаю, что должна знать казахский. Например, когда едешь в Америку, ты должен знать английский язык. А в Германии тебя не возьмут на работу без знания немецкого. Точно также говорю, без знания казахского языка никуда», - говорит Марина Бабич.

Она также подчеркнула важность сохранения народных традиций.

«Сегодня тоже говорили, что мы национальную одежду носим только на праздники, это тоже неправильно. Дома я пеку баурсаки, бабушка научила, без этого нельзя. Когда приезжают гости, знаем кого куда посадить, соблюдаем традиции. Сейчас век Интернета, век таких возможностей. Раньше нам надо было читать и сидеть в библиотеках, сейчас все уже готовое, переведено на казахский язык, ты только запоминай и учи. Главное - желание», - считает бухгалтер.

К концу мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников, которые долгие годы честно трудятся в системе УДП, а также привносят свой вклад в развитие государственного языка.