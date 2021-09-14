Повышение социального пособия обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке депутаты обсудили законопроект, касающийся усиления социальной защиты отдельных категорий граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В документе прописаны изменения и дополнения в существующий закон, а именно введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, установление групп инвалидности с 7 до 18 лет с увеличением размеров пособий, предоставление прав на одновременное получение государственных социальных пособий и другое.

«Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам социальной защиты людей с особыми потребностями, поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, повышения размеров государственных социальных пособий, совершенствования вопросов пенсионного обеспечения, занятости населения и социального страхования», - сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, в документе прописаны механизмы для упрощения процедуры регистрации безработных на бирже труда и получения статуса безработного.

По итогам заседания Комитета сенаторами было принято решение передать данный законопроект на рассмотрение Палаты.