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    19:07, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Повышение предельных цен на товарный газ прокомментировал независимый эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Независимый эксперт и экономист Айдархан Кусаинов прокомментировал повышение предельных цен на товарный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внутренние цены на газ у нас дешевые. Соответственно внутренние поставки не эффективны с точки зрения экономики. Цены на газ на внутреннем рынке искусственно низкие за счет внешних доходов. С точки зрения устойчивости экономики это нормальный процесс», - сказал Айдархан Кусаинов в телефонной беседе с корреспондентом Казинформа.

    По его словам, нужно понимать, что цена на газ внутри страны искусственно занижена доходами компаний от экспортных операций.

    «Хоть и КазТрансГаз национальная компания - это экономический субъект, который должен развиваться. Выравнивание внутренних цен – абсолютно неизбежная часть. Это нужно и важно, чтобы наша экономика была устойчивой», - добавил Айдархан Кусаинов.

    Напомним, утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В зависимости от региона предельные цены оптовой реализации повышены в среднем на 11%.


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