1 Июля 2022 17:11

Повышение предельной цены на сжиженный газ не повлияет на розничные цены – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 июля 2022 года вступит в силу приказ Министерства энергетики РК об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 тыс. 600 тенге за тонну, что в переводе на литры составит 19,7 тенге за литр, с начала года оптовая цена составляла – 28 тыс. тенге за тонну (16 тенге за литр), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

По информации пресс-службы, повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20 % (3,7 тенге за литр) направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами.

Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 тыс. тенге за тонну основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток.

«В настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции РК проводится работа по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен, согласно которому розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.