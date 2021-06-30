Повышение правовой грамотности у детей является важным шагом - Марат Башимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института европейского права и прав человека, главный редактор правовой газеты «Человек и Закон», портала «Infozakon.com» Марат Башимов высказал свое мнение касательно обеспечения безопасности в школах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что данный вопрос Президент Касым-Жомарт Токаев поднимал неоднократно.

«Сегодня на заседании Правительства министром образования были озвучены основные действия, которые связаны с безопасностью детей. В последнее время этот вопрос поднимает Глава государства в первую очередь. По решениям их эффективности защиты во всех сферах. Пусть это будет сфера влияния на детей буллинга и многие другие. Здесь, идет речь о физической защите прав детей, которую министр и поднял. Чтобы такой трагедии не повторялось как в Казани. Не важно, физическая защита или психологическая защита она должна в целом соответствовать всем реалистическим угрозам. Надо признать, что не все казахстанские школы на сегодня готовы обеспечить безопасность детям. Есть регионы, которые считаются до сих пор криминогенными. Не решены технические моменты, которые соответствовали бы техстандартам. Поэтому, в наше неспокойное время контроль за безопасностью детей очень необходим», - сказал Марат Башимов.

По его мнению, важно организовать работу по повышению правовой грамотности у детей.

«В информационный век, в формировании личности несовершеннолетнего, помимо общества и государства, особую роль играет родитель. Потому что дети легче восприимчивы тогда, когда их учат. Как делать, куда бежать, что делать, кому сообщать и тому подобное. Да, нам необходимо приложить максимальное усилие, чтобы обеспечить безопасность в системе образования. И это не только поставить везде видеокамеры, а нужно отнестись серьезно к воспитанию самих детей, которое включает в себя весь период получения дошкольного, среднего и высшего образования.

На площадках национального совета общественного доверия Президент постоянно говорит о реализации международных стандартов в области прав человека, где защита детей стоит у него на первом месте. Сейчас стоит комплексный план, который будут воплощать в ближайшее время. Там защита детей стоит на первом месте. Потому что, конвенцию по правам детей из шести базовых конвенций ООН мы подписали. И теперь, то требование Президента уровнять индикаторы в области прав человека является важным. Одним из индикаторов является важность безопасности несовершеннолетних»,- отметил спикер.

Напомним, сегодня в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования до 10 июля.

Премьер-Министр отметил, что следует значительно активизировать работу по обеспечению безопасности учебных заведений. Также на местах требуется усилить межотраслевую координацию по профилактике правонарушений в отношении детей и среди детей.