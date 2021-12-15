Повышение порогов минимальной достаточности – кто разработал методику
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателя правления ЕНПФ Жаната Курманова журналисты попросили назвать инициатора решения о повышении порогов минимальной достаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эта методика разрабатывалась с участием всех госорганов. Была рабочая группа при Правительстве. Поручение давал Глава государства, чтобы реализовать инициативу по возможности использования пенсионных накоплений на жилье и лечение», - сказал Жанат Курманов в кулуарах Мажилиса.
По его словам, постановление Правительства было утверждено в январе 2021 года.
«Разработчиком этого постановления являются госорганы. Правительство разработало. При разработке НПА участвуют не конкретно какие-то фамилии, а госорганы, которые определяют политику пенсионного обеспечения. Основным разработчиком, как вы знаете, в отношении реализации (пенсионной - это в примечание) политики в Казахстане является Минтруда», - отметил спикер.
«Пороги в первую очередь рассчитаны на то, чтобы обеспечить достойной пенсией. В отношении жилищных условий, есть очень много программ, которые позволяют, в том числе молодым людям, решить вопросы улучшения жилищных условий», - добавил он.
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