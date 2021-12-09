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Повышение порога достаточности прокомментировал Алихан Смаилов

9 Декабря 2021 09:39
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Повышение порога достаточности прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов прокомментировал постановление о повышении порога достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос курирует другой заместитель Премьер-Министра. Но здесь ситуация какая – специально никто решения не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства.

Он пояснил, что минимальный порог достаточности привязан к минимальной зарплате (МЗП).

«МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны», – отметил зампремьера.



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#Экономика   #ЕНПФ  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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