Повышение порога достаточности прокомментировал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов прокомментировал постановление о повышении порога достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос курирует другой заместитель Премьер-Министра. Но здесь ситуация какая – специально никто решения не принимал. Это было в методике по расчету минимального порога достаточности, который был принят еще в начале текущего года», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства.

Он пояснил, что минимальный порог достаточности привязан к минимальной зарплате (МЗП).

«МЗП, как вы знаете, повысилась, и это правильно. В результате порог достаточности тоже повысился. МЗП повысилась где-то на 41%, соответственно, это повлекло за собой и рост порога достаточности. Повышение порога достаточности подразумевает, что какие-то суммы будут недоступны», – отметил зампремьера.



