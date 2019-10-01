Повышение пенсии будет в январе 2020 года – Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средний размер пенсии в Казахстане составляет 86 тысяч тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня средняя пенсионная выплата по стране составляет 86 тысяч тенге. Есть максимальная пенсия в размере 117 тысяч тенге. Сегодня проблем с пенсионными выплатами нет. Пенсии выплачиваются ежемесячно, день в день по графику. Поэтому, это стабильная система. В прошлом году с середины 2018 года существенно увеличилась базовая пенсионная выплата», - сказал министр труда и социальной защиты населения журналистам в ходе посещения ветерана ВОВ в Нур-Султане.

Кроме того, он отметил, что пенсионные выплаты ежегодно повышаются на 2% выше инфляции.

«С января 2020 года обязательно будет повышение пенсионных выплат всем нашим пенсионерам. Выплата всегда определяется исходя из среднего уровня инфляции (плюс 2%). Также на сегодня минимальный размер пенсии составляет 35 тысяч тенге, а вместе с базовой – 54 тысяч тенге», - проинформировал Биржан Нурымбетов.