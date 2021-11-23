Повышение местного содержания в недропользовании – какие новшества приняты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил о новшествах в законодательстве касательно повышения доли местного содержания в недропользовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом «О промышленной политике» предусмотрено понятие и политика развития «внутристрановая ценность». Это понятие соответствует нормам ВТО и признано на международной арене», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, аналогичные меры приняты в Омане, Турции, Франции.

«К примеру, крупными недропользователями будут приняты собственные программы развития внутристрановой ценности и план перехода к закупу товаров отечественного производства», - объяснил министр.