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    10:07, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Повышение местного содержания в недропользовании – какие новшества приняты в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил о новшествах в законодательстве касательно повышения доли местного содержания в недропользовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроектом «О промышленной политике» предусмотрено понятие и политика развития «внутристрановая ценность». Это понятие соответствует нормам ВТО и признано на международной арене», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, аналогичные меры приняты в Омане, Турции, Франции.

    «К примеру, крупными недропользователями будут приняты собственные программы развития внутристрановой ценности и план перехода к закупу товаров отечественного производства», - объяснил министр.


    Теги:
    Местное содержание Экономика
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