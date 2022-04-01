Повышение квалификации прошел директорский корпус школ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя программа акимата города Алматы «Алматинская школа» для профессиональной переподготовки управленческих команд «Управление и лидерство: школа ближайшего развития» подводит итоги первого выпуска. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования г. Алматы, всего по данной программе прошли переподготовку 150 человек из руководящего состава 50 организаций образования.

Данный проект реализуется Институтом развития современного образования EdCrunch Academy при поддержке Министерства образования и науки РК. Преподавателями программы были ведущие эксперты в области образования. Программа переподготовки соответствует 8 зачетным единицам магистерской программы «Управление образованием» НИУ ВШЭ, что дает возможность всем участникам засчитывать дисциплины при решении об обучении на программе.

В ходе обучения слушатели прошли восемь модулей за 10 месяцев вместе с опытными экспертами магистерской программы университета «Высшая Школа Экономики» и Центра педагогического мастерства НИШ, доступ к межмодульным онлайн-курсам по новым компетенциям.

На заключительном этапе управленческие команды представляли свои проекты перед экспертным сообществом и управлением образования г. Алмат.

Как отметили участники проекта, на протяжении всего обучения они не были просто слушателями, с первых дней вместе со своими командами они погрузились в работу, создавали видение, затем программы развития образовательных организаций.

По словам Динары Джанзаковой, директора школы-гимназии № 1 города Алматы, управленческие команды стратегически выверили свой путь.

«Мы смогли зарядить идеей преобразований свои коллективы, в нас пробудили творческий подход, скрытые резервы, за что мы очень признательны организаторам проекта и экспертам Высшей Школы Экономики», - рассказала Д.Джанзакова.

Вручение сертификатов выпускников программы профессиональной переподготовки управленческих команд: «Управление и лидерство: Школа ближайшего развития» состоялось в лучших традициях: слова напутствия, мантии выпускников, и совместным фотографированием. Теперь в 50 школах Алматы будут происходить изменения, которые могут послужить фундаментом становлению новой образовательной системы в культурно-образовательной столице Казахстана.