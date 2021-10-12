Повышение качества образования к 2025 году: что сделают в рамках нацпроекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как до 2025 года будет разработан Национальный проект «Качественное образование для всех «Bilimdi Ult», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая задача - обеспечение доступности и качества дошкольного воспитания и обучения. Для этого мы продолжим развитие сети дошкольных организаций через размещение госзаказа путем ваучерного финансирования. В результате к 2025 году охват детей от 2 до 6 лет достигнет 95%, от 3 до 6 лет - 100%. В рамках поручения Главы государства во всех дошкольных организациях будет внедрена новая модель развития ребенка. Будет изменен государственный стандарт на основе принципа «обучение через игру». Также планируется организация курсов повышения квалификации педагогов дошкольных организаций по методике раннего развития», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Правительства.

Второе направление - это повышение качества среднего образования, сокращение разрыва в качестве обучения между регионами, городскими и сельскими школами Казахстана.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, в рамках Национального проекта будут приняты комплексные меры по снижению разрывов качества среднего образования.

«По поручению Главы государства мы планируем увеличение заработной платы педагогов. При разработке экспертизы учебников будут применены новые подходы. Заработная плата педагогов повысится в два раза.

С 2023 года планируется начать переход полнокомплектных сельских школ на подушевое финансирование, это позволит решить насущную проблему по разрыву качества между городскими и сельскими школами», - отметил А. Аймагамбетов.

Третья задача, как отметил глава ведомства - обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой.

«Четвертая задача - обеспечение доступным и качественным техническим и профессиональным образованием. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. Пятая задача - повышение конкурентоспособности казахстанских вузов. Увеличится количество образовательных грантов по востребованным специальностям. Образовательные программы будут адаптированы к новым реалиям. До конца 2025 года планируется открыть пять филиалов зарубежных вузов, что позволит сократить отток молодежи», - рассказал глава Минобразования.