Повышение интереса детей к чтению: специальную концепцию разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения интереса детей и подростков к чтению Министерством культуры и спорта РК разработана специальная концепция. Об этом сообщил вице-министр ведомства Нуркиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какими знаниями и умениями обладает молодое поколение, от этого зависит и будущее страны. По инициативе Главы государства наше министерство инициирует новую инициативу. В настоящее время в стране работают более 11 тысяч библиотек, из них около 4 тысяч подведомствены министерству. В этом году в рамках Года поддержки детского и юношеского чтения мы намерены увеличить количество, а также улучшить качество детских книг», - сказал вице-министр культуры и спорта в рамках мероприятия, организованного в столице.

По словам вице-министра, в целях повышения интереса детей и подростков к чтению ведомством разработана специальная концепция.

«В этом году в стране планируется организовать около 10 тысяч мероприятий по различным направлениям для детей и подростков, и каждый месяц будет посвящен определенной теме. К примеру, если нынешний март посвящен теме «Сказочный мир», то в сентябре мы с родителями планируем провести мероприятие по чтению книг. Также в этом году в рамках знаменательного года планируется выпустить 33 литературных произведения для детей», - проинформировал Н. Дауешов.

Напомним, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявило 2021 год Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане.

Сегодня в столице состоялось мероприятие, посвященное Году поддержки детского и юношеского чтения с участием министра культуры и спорта, общественных деятелей и учащихся школ.