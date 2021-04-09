Повышение этнополитической грамотности обсуждают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал семинар для редакторов и ключевых сотрудников крупных СМИ на тему «Повышение этнополитической грамотности». Об этом передает МИА «Казинформ».

Организатор мероприятия - Институт прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК. Цель семинара - повышение этнополитической грамотности работников СМИ при освещении межэтнической сферы в Казахстане на современном этапе, а также формирование устойчивого пула журналистов, специализирующихся на данной тематике.

В ходе пленарного и секционных заседаний планируется обсудить ряд актуальных вопросов. Среди заявленных докладов обозначены, в частности, такие темы как: «Информационный компонент конфликта. Язык вражды. Ненормативные этнонимы в декларативной фазе конфликта», «Конфликт и триггер. Фазы конфликта. Постконфликтный период», «Экономическое и демографическое измерение межэтнических отношений», «Особенности использования этнополитической терминологии при освещении межэтнической тематики в РК».

С приветственным словом к участникам семинара обратится министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. Спикерами выступят директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин, директор РГП «Центр анализа и информации» Михаил Комиссаров.