РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:30, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Повышение этнополитической грамотности обсуждают в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал семинар для редакторов и ключевых сотрудников крупных СМИ на тему «Повышение этнополитической грамотности». Об этом передает МИА «Казинформ».

    Организатор мероприятия - Институт прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК. Цель семинара - повышение этнополитической грамотности работников СМИ при освещении межэтнической сферы в Казахстане на современном этапе, а также формирование устойчивого пула журналистов, специализирующихся на данной тематике.

    В ходе пленарного и секционных заседаний планируется обсудить ряд актуальных вопросов. Среди заявленных докладов обозначены, в частности, такие темы как: «Информационный компонент конфликта. Язык вражды. Ненормативные этнонимы в декларативной фазе конфликта», «Конфликт и триггер. Фазы конфликта. Постконфликтный период», «Экономическое и демографическое измерение межэтнических отношений», «Особенности использования этнополитической терминологии при освещении межэтнической тематики в РК».

    С приветственным словом к участникам семинара обратится министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. Спикерами выступят директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин, директор РГП «Центр анализа и информации» Михаил Комиссаров.


    Теги:
    Астана СМИ
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!