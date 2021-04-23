Повышение эффективности профилактики преступности среди молодежи обсудили в Таразе
В совещании приняли участие начальник департамента полиции Ж.Сулейменов, заместитель акима области Д.Карибек, ректор высшего учебного заведения Е. Амирбеков, представители уполномоченных органов, а также родительских комитетов и неправительственных организаций.
В ходе совещания освещена проводимая работа в сфере профилактики подростковой преступности, работе консультативного совета, определены основные проблемные вопросы.
Прокурором области отмечено о росте правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, фактах преступлений с участием групп молодежи, а также недостаточном взаимодействии правоохранительных органов с уполномоченными органами и учебными заведениями.
Одобрены подходы в работе мобильных групп в рамках утвержденного алгоритма по оперативному реагированию в случае совершения преступлений и проведению мероприятий по устранению причин и условий им способствовавших.
По итогам совещания выработаны предложения по усилению работы уполномоченных органов в этом направлении, усилению роли комиссии по делам несовершеннолетних при акимате области, а также межведомственному взаимодействию.