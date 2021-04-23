Повышение эффективности профилактики преступности среди молодежи  обсудили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати состоялось межведомственное совещание по вопросам повышения эффективности профилактики преступности среди молодежи под председательством прокурора Жамбылской области Н.Абдирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В совещании приняли участие начальник департамента полиции Ж.Сулейменов, заместитель акима области Д.Карибек, ректор высшего учебного заведения Е. Амирбеков, представители уполномоченных органов, а также родительских комитетов и неправительственных организаций.

В ходе совещания освещена проводимая работа в сфере профилактики подростковой преступности, работе консультативного совета, определены основные проблемные вопросы.

Прокурором области отмечено о росте правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, фактах преступлений с участием групп молодежи, а также недостаточном взаимодействии правоохранительных органов с уполномоченными органами и учебными заведениями.

Одобрены подходы в работе мобильных групп в рамках утвержденного алгоритма по оперативному реагированию в случае совершения преступлений и проведению мероприятий по устранению причин и условий им способствовавших.

По итогам совещания выработаны предложения по усилению работы уполномоченных органов в этом направлении, усилению роли комиссии по делам несовершеннолетних при акимате области, а также межведомственному взаимодействию.