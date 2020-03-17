Повышение цены на сахар объяснили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова рассказала, почему выросла цена на сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей активно обсуждают повышение цены на сахар. Буквально три-четыре дня назад в популярной сети супермаркетов в Петропавловске его можно было купить за 176 тенге за килограмм. В понедельник вечером этот же сахар стоил уже 201 тенге за килограмм.

«Основной объем сахара приходит из России и Беларуси. Так как поставщики подняли отпускную цену, соответственно, поднялась цена и у нас. Сахар – биржевой товар, акционный. Расчеты по нему осуществляются в долларах. В соответствии с курсом происходит повышение цены. Оптовая цена сейчас – от 176 до 200 тенге. Поэтому на прилавках сахар по более высокой цене, нежели в начале года», - пояснила К.Жарова.

По ее словам, другие социально-значимые продукты питания не подорожали. Мониторинг проводят два раза в день.

«В основном, резкого повышения цен на социально-значимые продовольственные товары не наблюдаем. Запасов продовольственных товаров у нас достаточно. Все предприятия-производители социально-значимых продовольственных товаров работают в обычном режиме. Ни одно предприятие не приостановлено. Оптовые компании имеют достаточно запасов. Есть контракты на необходимый объем продовольственных товаров. Прошу население не создавать ажиотаж и не закупать продукты в больших объемах. Всего хватает. Практически все товары из основной продовольственной корзины производим сами. Кроме сахара и риса. Риса в регионе достаточно. Поводов для паники нет», - заверила К.Жарова.

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