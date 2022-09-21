21 Сентября 2022, 17:47

Повышение цены на доставку угля прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области заявили, что цены на доставку угля зафиксированы в пределах 10-15 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона пожаловались на резкий рост стоимости доставки топлива с тупиков. Ситуацию прокомментировал К. Аксакалов.

«Определены списки автотранспорта для обеспечения углем жителей близлежащих районов. Со всеми акиматами отработали, сколько должна быть стоимость. Есть факты завышения цен на доставку. Хотят накрутить те, кто занимается доставкой. Люди должны быть оповещены о ценах. Все остальное – «хотелки» частников. Всяких махинаций уже придумали, все это надо вычищать, чтобы прилипал было меньше», - сказал аким области.

Заместитель акима области Сатжан Аблалиев отметил, что цены зафиксировали в пределах 10-15 тыс. тенге. На тупиках будут загружать машины по спискам, которые передали акиматы.

«Есть договоренность с Министерством и разрезами, что уголь будет ежедневно приходить. Надо, чтобы люди разбирали. Объемы тупиков ограничены. В дальнейшем возможен ажиотаж, как в прошлые годы. Надо – разгружайте и развозите по ночам. Иначе следующая партия не зайдет. Потребность области в угле – 419 тыс. тонн. Заготовили 192 тыс. тонн», - сказал К. Аксакалов.

Он напомнил о временном запрете на вывоз угля автотранспортом. По словам акима области, через два пункта пропуска в регионе вывезли в Россию около пяти тысяч тонн топлива. Всего зарегистрировали более 240 фактов.