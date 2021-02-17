Повышение цен на куриные яйца прокомментировал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Повышение цен на продукты питания прокомментировал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением, проходящей в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире жители города спросили у акима причину повышения цен на яйца и задали вопрос о том, что акимат делает, чтобы сдерживать цены на продукты.

«Что касается повышения цен, то стоимость яиц выросла не только в Алматы, но и по всему Казахстану. По данным наших специалистов, это сезонное повышение цен. Я видел в новостях, что и в России растут цены. Я думаю, что скоро цены стабилизируются.

В прошлом году из бюджета мы выделили семь миллиардов тенге по оборотной схеме, сделали фонд для социально значимых продуктов. Из него по 18 перечням мы сдержали цены. По Казахстану у нас самая низкая цена. Если бы мы не провели эту работу, то цены бы дальше взлетели», - ответил аким города.

Ранее в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы рассказали о причинах повышения себестоимости куриного яйца и о планах по сдерживанию цен. Также в акимате Алматы прокомментировали ограничения по продаже хлеба.