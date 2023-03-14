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Повышение цен на бензин пока не ожидается - глава Минэнерго

14 Марта 2023, 12:33
Повышение цен на бензин пока не ожидается - глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил о том, что в Казахстане сформирован запас бензина и дизтоплива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По бензину и дизельному топливу запасы мы сформировали, пока перед сезоном посевных и дополнительно определили объем, который придется импортировать. На этот год определено порядка 850 тысяч тонн - это в рамках двусторонних отношений с Российской Федерацией», - сообщил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также он ответил, будут ли повышаться цены на бензин.

«Повышения стоимости пока не ожидается», - ответил глава Минэнерго.

Сегодня министр энергетики сообщил, что Казахстан планирует в апреле направить еще 20 тысяч тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». По информации главы Минэнерго, по договоренности, Казахстан должен поставить 300 тысяч тонн нефти.


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