Повышение цен на бензин: как это отразится на внешнем рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт нефтегазовой отрасли Руслан Мухамедов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился мнением о том, с чем связан рост цен на бензин, и как в целом это отразится на внешнем рынке.

«Если смотреть глобально, то Казахстан находится в окружении стран, цены на горюче-смазочные материалы в которых ощутимо выше наших. К примеру, не секрет, что в соседней России в приграничных районах цена на бензин АИ-92 составляет порядка 245 тенге за литр, что примерно в полтора раза больше средней по Казахстану. При чем, такая разница обусловлена, в первую очередь, более низкими ставками косвенных налогов в Казахстане по сравнению с российскими, доля которых в цене ГСМ составляет около 65%. Кроме того, низкий уровень цен на нефтепродукты в нашей стране обеспечен за счет казахстанских недропользователей, поставляющих нефть по заниженным ценам на внутренний рынок», - поделился мнением эксперт.

В этих условиях, также при наличии открытых границ со странами ЕАЭС, по его словам, происходит значительный переток нефтепродуктов в соседние государства, при том, что официально экспорт светлых ГСМ в текущем году не производился.

Наличие такой «утечки» ставит внутренний рынок в довольно уязвимое положение, считает эксперт.

«Если в норме отечественные НПЗ после завершения их модернизации справляются с обеспечением рынка, то в случаях возникновения аварийных ситуаций на одном из них, даже при наличии в целом по стране достаточных резервов, происходит временная разбалансировка рынка. Именно такую ситуацию мы и наблюдаем сегодня в связи с остановкой отдельных установок на Атырауском НПЗ», - сказал Руслан Мухамедов.

В ходе нашей беседы он поделился прогнозами о том, как это повышение цен отразится на внешнем рынке.

«Поскольку, согласно Закону об обороте нефтепродуктов, внутренний рынок РК должен обеспечиваться в приоритетном порядке, Министерством энергетики в рамках ежемесячно утверждаемых планов поставок с начала текущего года все производимые в стране светлые нефтепродукты направляются исключительно на реализацию внутри страны. Я полагаю, что до восстановления баланса на внутреннем рынке экспорт светлых ГСМ будет оставаться закрытым», - добавил эксперт.

По его ожиданиям, уже в течение апреля АНПЗ выйдет на проектную мощность, и это позволит сбалансировать поставки нефтепродуктов.

«При этом, на каком уровне стабилизируются цены, сказать затруднительно, поскольку все еще присутствуют факторы, оказывающие повышательное влияние. Я не являюсь сторонником ограничительного регулирования, поскольку в условиях сверхдоходности трансграничных поставок отдельные субъекты рынка всегда будут находить возможности вывоза нефтепродуктов. В ту же Россию официальный экспорт казахстанских ГСМ абсолютно невыгоден из-за наличия в данной стране большого акциза, в то время как «серые» схемы остаются высокодоходными и находят своих исполнителей. Поэтому, на мой взгляд, регулирование должно быть сфокусировано на формировании в стране прозрачного и свободного ценообразования, а также выработке адекватных компенсационных мер для казахстанских потребителей», - заключил эксперт нефтегазовой отрасли Руслан Мухамедов.