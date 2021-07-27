Повышение базовой ставки поддерживает предпосылки дальнейшего укрепления тенге - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обзор текущих трендов на рынке энергоносителей и влияние изменение базовой ставки на обменный курс тенге прокомментировала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

– С чем связано укрепление тенге, которое мы наблюдаем с прошлой недели?

– Обменный курс тенге на сегодняшнем открытии торгов колеблется в диапазоне 424,00-424,70 тенге за доллар, укрепившись с закрытия в понедельник на 0,26% и на 0,65% с начала прошлой недели. Курс национальный валюты впервые с марта пробил и закрепился ниже 425 тенге за доллар. Динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей.

После двухнедельного периода волатильности ситуация на внешних рынках заметно улучшилась. Цена на нефть марки Brent выросла на 9,2% с прошлой недели, вновь превысив отметку в 75 долларов США за баррель. Основным фактором, лежащим в основе роста цен, является ожидание о дальнейшем росте спроса на энергоносители, несмотря на опасения по поводу новой вспышки COVID-19. Также большинство участников рынка считает, что даже с учетом решения ОПЕК+ об ежемесячном увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день с августа текущего года, предложение нефти пока останется ограниченным.

Фондовый рынок США полностью восстановился от падения в середине июля, вызванного опасениями замедления глобального восстановления из-за роста числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса и ожиданий скорого сворачивания монетарных стимулов. Сильный старт сезона отчетности корпораций утвердил позитивные ожидания инвесторов по росту прибыли, что способствовало обновлению исторических максимумов фондовых индексов. Улучшение сентимента инвесторов способствовало некоторому ослаблению доллара США и росту привлекательности валют развивающихся рынков.

– Как решение по повышению базовой ставки повлияет на динамику тенге и на состояние валютного рынка в целом?

– Вчера на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка было принято решение о повышении базовой ставки на 25 б.п. – до 9,25% годовых. Данное повышение уровня базовой ставки является первым изменением с июля прошлого года и, прежде всего, обосновано ускорением инфляции. В июне годовой индекс потребительских цен в Казахстане вырос на 0,7% до 7,9%, что является максимальным значением с января 2017 года.

Повышение базовой ставки способствует сбалансированности внутреннего валютного рынка за счет повышения привлекательности тенге и тенговых активов. В своих предыдущих интервью я отмечала некоторый дисбаланс на валютном рынке и недостаточное укрепление тенге из-за роста импорта товаров на фоне восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса. Более высокая ставка по тенге будет стимулировать рост предложения иностранной валюты со стороны нерезидентов, а также поддержит внутренний тренд по дедолларизации вкладов.

Также, учитывая повышение ставок на глобальном рынке, более привлекательная ставка по тенге поддерживает положительный дифференциал ставок по отношению к другим валютам. Так, к примеру, дифференциал ставок Национального Банка и Банка России составляет 2,75%, а со ставкой по федеральным фондам ФРС США – 9,00%.

Отмечу, что с начала года мы наблюдаем активный приток иностранных инвесторов в отечественные государственные бумаги. Этот тренд продолжается и, по предварительным данным, текущий объем инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК составляет около 800 млрд тенге, тогда как на начало текущего года объем инвестиций нерезидентов составлял 430 млрд тенге.

Принятое решение по повышению базовой ставки позволит поддерживать баланс на внутреннем валютном рынке и сохранить привлекательность тенговых активов для внешних инвесторов. Это, в свою очередь, создает предпосылки к дальнейшему укреплению национальной валюты.