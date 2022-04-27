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Повышение базовой ставки не даст разогнать инфляцию – Нацбанк РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2022, 12:07
Повышение базовой ставки не даст разогнать инфляцию – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение о повышении базовой ставки было принято при значительном росте проинфляционных факторов в экономике. Об этом заявил председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк принял решение с 26 апреля 2022 года повысить базовую ставку до 14% с процентным коридором +/- 1 п.п. В первом квартале текущего года мы наблюдаем рост деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса, кредитования экономики. Перечисленные факторы наряду с мерами фискального стимулирования будут поддерживать внутренний спрос», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Национальном банке.

По его словам, в условиях ограниченного предложения такие меры будут выражаться в повышении цен, росте импорта и возрастающей траектории инфляции. Роль антиинфляционной денежно-кредитной политики сейчас очень важна для поддержания сберегательных настроений потребителей.

«С помощью такого шага мы сможем влиять на сбалансированность спроса и предложения и не дать существенно разогнать уже достигшую двузначных значений инфляцию. Поэтому для нас решение повысить базовую ставку - необходимая мера для купирования нарастающих рисков инфляции. Задача по поддержанию ценовой стабильности является важнейшим приоритетом Национального банка», - отметил глава Нацбанка.

Ранее Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки до 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%.

Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах – торговых партнеров Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.


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