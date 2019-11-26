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Повышают или понижают: как компании добиваются равенства зарплаты казахстанских и иностранных работников

26 Ноября 2019 11:07
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Повышают или понижают: как компании добиваются равенства зарплаты казахстанских и иностранных работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о том, как компании добиваются равных условий в оплате труда казахстанским и иностранным работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По выявленным фактам диспропорции в оплате труда государственная инспекция труда и прокуратура ставят требования обеспечить соответствие и равенство. Поэтому, большинство компаний повышают оплату казахстанским работникам, но есть и факты, когда понижают зарплату иностранцам. Это зависит от работодателя, как он решит. Главное – он должен выполнить требование, чтобы при равных должностях, равной выполняемой работы и квалификации была равна и оплата труда», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в Правительстве.

Он также рассказал о проверках диспропорции оплаты труда и в вузах.

«Что касается проверок иностранных специалистов в университетах: данными проверками не были охвачены 95 предприятий, это были выборочные проверки. Были выбраны предприятия, которые привлекают более 30 иностранных специалистов, более крупные. Касательно университетов, в плановом порядке проверки возможны», - отметил министр.

«Но при этом надо учесть, что инспекция труда будет проверять только те предприятия касательно иностранной рабочей силы, которые привлечены именно в рамках выполнения трудовых отношений. Которым выданы разрешения для осуществления трудовой деятельности. Есть специалисты, оказывающие консалтинговые и другие услуги, они к компетенции инспекции труда не относятся», - добавил он.

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Ключевые слова: Правительство РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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