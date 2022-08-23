Повышать письменную грамотность будущих следователей будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грамотности письменной речи будущих следователей станут уделять больше внимания еще на уровне поступления в академии МВД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в пилотном режиме введен еще один этап отбора – написание эссе и тест IQ. Абитуриентам необходимо было продемонстрировать грамотность письменной речи, ее логическую последовательность и уровень мышления. Для будущей профессии следователя это очень важно, так как от правильности написания изучаемого уголовного дела, его структуры и грамотности будет зависеть его целостность и прозрачность. В 2022 году этот период в целом не учитывается, но абитуриенты следующего года должны хорошо к нему подготовиться», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, в этом году в Карагандинскую академию МВД РК имени Баримбека Бейсенова зачислено 250 курсантов. Поступившие девушки и юноши сейчас проходят подготовительный курс «Жас сарбаз-2022». Сбор продлится до 30 августа.

«Желающие поступить в вуз с марта оформлялись в департаментах полиции или подавали документы непосредственно на приеме через официальный сайт Академии. Одним из основных критериев стал показатель ЕНТ, также абитуриенты прошли медкомиссию и сдали физические нормативы», - добавила спикер.