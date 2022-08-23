РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:01, 23 Август 2022 | GMT +6

    Повышать письменную грамотность будущих следователей будут в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грамотности письменной речи будущих следователей станут уделять больше внимания еще на уровне поступления в академии МВД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в пилотном режиме введен еще один этап отбора – написание эссе и тест IQ. Абитуриентам необходимо было продемонстрировать грамотность письменной речи, ее логическую последовательность и уровень мышления. Для будущей профессии следователя это очень важно, так как от правильности написания изучаемого уголовного дела, его структуры и грамотности будет зависеть его целостность и прозрачность. В 2022 году этот период в целом не учитывается, но абитуриенты следующего года должны хорошо к нему подготовиться», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, в этом году в Карагандинскую академию МВД РК имени Баримбека Бейсенова зачислено 250 курсантов. Поступившие девушки и юноши сейчас проходят подготовительный курс «Жас сарбаз-2022». Сбор продлится до 30 августа.

    «Желающие поступить в вуз с марта оформлялись в департаментах полиции или подавали документы непосредственно на приеме через официальный сайт Академии. Одним из основных критериев стал показатель ЕНТ, также абитуриенты прошли медкомиссию и сдали физические нормативы», - добавила спикер.


    Теги:
    Образование МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!