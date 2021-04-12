Повышать конкурентоспособность призывают в Казахстанском институте общественного развития «Рухани Жангыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления Казахстанского института общественного развития «Рухани Жангыру» Думан Жанпеисов заявил о необходимости развивать конкурентоспособность во всех сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны предлагать не только свои природные ресурсы, использование которых у нас на сегодняшний день и так успешно развивается, но и придумывать другие продукты и услуги, которые мы могли предлагать на региональных, глобальных рынках. Это интеллектуальные продукты и услуги, повышать качество ресурсов, это и есть конкурентоспособность. Не только в экономической сфере, но и в культуре», - сказал Думан Жанпеисов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также привел в пример успех Иманбека Зейкенова и Димаша Кудайбергенова.

«Недавно наш соотечественник Иманбек Зейкенов получил мировую премию, создает мировые хиты. Это и означает конкурентоспособность нашей культуры тоже. Вспомним и успех Димаша на мировой арене. То есть, успехи наших соотечественников очень много значат, таких примеров можно привести очень много, не только в сфере экономики и культуры, но и в других сферах», - заключил Д.Жанпеисов.



