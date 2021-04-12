Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Повышать конкурентоспособность призывают в Казахстанском институте общественного развития «Рухани Жангыру»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 14:36
Повышать конкурентоспособность призывают в Казахстанском институте общественного развития «Рухани Жангыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления Казахстанского института общественного развития «Рухани Жангыру» Думан Жанпеисов заявил о необходимости развивать конкурентоспособность во всех сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны предлагать не только свои природные ресурсы, использование которых у нас на сегодняшний день и так успешно развивается, но и придумывать другие продукты и услуги, которые мы могли предлагать на региональных, глобальных рынках. Это интеллектуальные продукты и услуги, повышать качество ресурсов, это и есть конкурентоспособность. Не только в экономической сфере, но и в культуре», - сказал Думан Жанпеисов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также привел в пример успех Иманбека Зейкенова и Димаша Кудайбергенова.

«Недавно наш соотечественник Иманбек Зейкенов получил мировую премию, создает мировые хиты. Это и означает конкурентоспособность нашей культуры тоже. Вспомним и успех Димаша на мировой арене. То есть, успехи наших соотечественников очень много значат, таких примеров можно привести очень много, не только в сфере экономики и культуры, но и в других сферах», - заключил Д.Жанпеисов.



Культура   Видео   Рухани жаңғыру   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь