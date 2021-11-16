Повышать качество подготовки специалистов поручил Премьер-Министр РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо далее повышать качество подготовки специалистов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас ведется большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность», - сказал Аскар Мамин.
Вместе с тем, Глава Кабмина добавил, что необходимо далее повышать качество подготовки специалистов, внедрять механизмы ответственности вузов за качество подготовки студента.
Ранее Премьер-Министр РК поручил принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года. «Перед нами поставлена задача по обеспечению 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. Её решение предусмотрено в программе партии Nur Otan и в рамках принятого национального проекта по развитию регионов. По итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах – 91,8%, в городах – 98%. Вместе с тем, будет продолжена работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся сельских населенных пунктов», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.
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