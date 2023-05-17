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Повышается ответственность университетов в области научных исследований – Саясат Нурбек

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Мая 2023, 17:31
Повышается ответственность университетов в области научных исследований – Саясат Нурбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Региональные вузы постепенно переходят на модель исследовательских институтов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ряд реформ, проведенных в Казахстане, за 30 лет наука не стала основным драйвером экономического развития и роста благосостояния граждан. В 1991 году в сфере науки было зарегистрировано 52 тысячи исследователей, в 2000 году осталось всего 12 тысяч человек. В 90-е годы более 30 тысяч человек перешли в другие сферы. Сейчас количество научных кадров превышает 22 тысячи человек», - сказал Саясат Нурбек на правчасе в Мажилисе.

По его словам, выделяются средства на развитие науки, осваиваются гранты на научные исследования. Однако доля инновационной продукции в реальном отраслевом производстве и в повседневной жизни населения очень мала. Поэтому необходимо решить эту основную проблему.

«Что касается сотрудничества между университетами и индустрией, то вузы не могут пока стать источником научных исследований и инноваций. Доля университетов, перешедших на исследовательский формат, невелика», - отметил министр.

Между тем, как отметил Саясат Нурбек, в рамках научной модернизации и цифровизации будут проведены важные мероприятия. Предусмотрены значительные средства на оснащение лабораторий.

«Мы выбрали 15 вузов в регионах. Мы постепенно переводим их на модель исследовательского университета. Основной научно-исследовательский потенциал должен принадлежать высшим учебным заведениям. В ряде развитых стран приоритет отдается данному направлению. Мы тоже начали эту реформу», - заключил С. Нурбек.


Образование   Вузы   Миннауки и высшего образования РК  
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