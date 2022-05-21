21 Мая 2022 10:00

Повышается качество услуг для казахстанских железнодорожных пассажиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководство АО «Пассажирские перевозки» провело пресс-тур и пресс-конференцию в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-тура журналистам показали, как проводится техническое обслуживание вагонов в депо вблизи вокзала Алматы-2, подготовка вагонов к перевозкам в летний период. Железнодорожники рассказали журналистам про обновление парка подвижного состава, особенности проезда пассажиров в летний период и о готовности работников поездной бригады и другие вопросы.

Затем состоялась пресс-конференция, в ходе которой генеральный директор компании Жанибек Тайжанов рассказал о том, что парк пассажирских вагонов национального перевозчика обновляется с каждым годом.

«С 2010 по 2021 год было приобретено более 1 100 вагонов, в том числе более 600 вагонов «Тальго». В текущем году АО «Пассажирские перевозки» планирует закупить 73 новых вагона. Несмотря на принимаемые меры, устаревший парк пассажирских вагонов остается одной из основных проблем АО «Пассажирские перевозки». У национального перевозчика - свыше 2000 вагонов, из них более 800 - старого типа, их возраст от 28 до 44 лет. По истечении срока службы, вагоны исключаются из инвентарного парка. Срок службы вагонов – 28 лет, но при его продлении пассажирские вагоны могут служить до 44 лет», - сказал Ж.Тайжанов.

Глава компании также отметил, что в АО «Пассажирские перевозки» приняты новые стандарты в отношении чистоты и постельных принадлежностей.

«Пересмотрены нормативы уборки вагонов и разработан новый стандарт по клинингу и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами в пассажирских поездах. С ноября 2019 года постельные принадлежности для пассажиров - высокого качества. К примеру, если раньше постельное белье было из простой бязи, то сейчас из более качественной ткани. Ватные матрасы заменены на водонепроницаемые и огнебиозащитные. Если раньше одеяла делились на зимние и летние, то сейчас они универсальные - флисовые. Таким образом, АО «Пассажирские перевозки» поменяло в поездах матрасы, подушки, одеяла и стало снабжать простыней и наволочкой, сшитыми по новым стандартам. В результате такой политики, сфокусированной на удовлетворённости пассажиров, заметно улучшился процент клиентоориентированности в работе», - считает Жанибек Тайжанов.

По словам исполняющего обязанности заместителя гендиректора АО «Пассажирские перевозки» Ерлана Жимайлова, в июле 2019 года продажа билетов была полностью переведена в электронную систему «Мобиус».

«Она позволила улучшить условия покупки билетов для населения. Это собственные билетные кассы (156 касс с учетом оптимизации), около 3 тыс. агентских касс, в том числе почтовые отделения, 15 интернет-сайтов, в том числе сайт АО «НК «ҚТЖ» BILET.RAILWAYS.KZ и мобильное приложение «Билеты КТЖ» и около 30 тыс. автоматов самообслуживания. Пассажирам предоставлена возможность приобретать билеты в порядке очередности по «Листу ожидания», с подтверждением смс-рассылки клиенту о забронированном месте. За 4 месяца 2022 года посредством услуги «Лист ожидания» оформлено свыше 18300 билетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос в 3,5 раза. Доля онлайн продаж составляет 70%, что выше уровня прошлого года на 16%», – сказал Ерлан Жимайлов.

По его словам, усовершенствованная система электронной продажи проездных документов помогла минимизировать практику создания искусственного дефицита билетов. Действуют функционалы блокировки «ловли» мест и листа ожидания. Их внедрение дало положительные сдвиги, позволяющие населению приобретать билеты без обращений к «перекупщикам». Процесс покупки билетов прозрачен, поэтому невозможно совершать противоправные действия, связанные с реализацией билетов.

«Следует отметить, что с января 2020 года ужесточена административная ответственность за перепродажу билетов, увеличена сумма штрафа от 100 до 500 МРП», – подчеркнул Ерлан Жимайлов.

АО «НК «ҚТЖ» принимает активное участие в развитии туризма в стране, включая и направление на озеро Алаколь. Этим летом планируется организация 158 пассажирских поездов. Из них АО «Пассажирские перевозки» будет обслуживать 107 маршрутов, частные перевозчики - 30 маршрутов и 21 транзитный межгосударственный поезд.

По словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 маршрутов. Из Нур-Султана 2 раза в неделю будут ходить поезда: № 54/53 «Нур-Султан НЖ - Достык»; № 258/257 «Нур-Султан-1 - Достык».

Туристы могут воспользоваться беспересадочными вагонами в составах поездов, которые будут ходить через день: № 121/122 Нур-Султан - Семей; № 6941/6942 «Актогай - Достык».

Из Алматы на пляжи озера Алаколь 3 раза в неделю будут курсировать поезда: № 221/222 «Алматы-2 - Достык»; № 137/138 «Алматы-2 - Достык».

В составах поездов №21/22 Кызылорда - Семей и №6941/6942 «Актогай - Достык», которые ходят через день, будут беспересадочные вагоны.

В планах национального перевозчика - организация 2 маршрутов вагонами «Тальго» поездов: № 211/212 «Алматы-2 - Достык» через день (перевозчик АО «Пассажирские перевозки»); № 453/454 «Алматы-2 - Достык» 3 раза в неделю (перевозчик АО «Пассажирские перевозки»).

Из Восточно-Казахстанской области туристы могут воспользоваться составами: №459/460 «Оскемен - Достык» через день (перевозчик АО «Пассажирские перевозки»); № 6941/6942 «Актогай - Достык» ежедневно (перевозчик АО «Пассажирские перевозки»).

Из Абайской области через день на алакольское побережье будет курсировать поезд №457/458 «Семей - Достык» (перевозчик АО «Пассажирские перевозки»).

«Планируется запустить 21 межгосударственный поезд из соседних стран. На сегодняшний день из Казахстана в Россию и Узбекистан курсируют межгосударственные поезда по маршрутам «Атырау - Астрахань», «Алматы - Ташкент», «Нукус - Бейнеу». Также с июня т.г. назначены поезда в направлении «Караганда - Самара», «Караганда - Омск», «Алматы-2 - Казань», - сказал Ж.Тайжанов.

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» также рассказал о трех льготных дисконтных картах для пассажиров в Казахстане.

«Для тех, кто часто ездит на поездах «Тальго» выпущена дисконтная карта «Саяхатшы». Скидка по карте зависит от общей стоимости поездок, которые пассажиры совершили на поездах «Тулпар-Тальго» за последние 12 месяцев. При общей стоимости поездок от 100 тыс. тенге до 150 тыс. тенге, скидка составит 10%, от 150 тыс. тенге до 200 тыс. тенге – 15%, свыше 200 001 тенге – 20%. Эта скидка применяется лишь на поездах «Тулпар Тальго». Карта выдается бесплатно и действительна в течение двух лет.

Второе. Для пассажиров всех поездов АО «Пассажирские перевозки» есть дисконтная карта «Алтын». Картой можно пользоваться только на территории Казахстана. Скидка составляет 25%. Карту могут оформить только граждане в возрасте от 15 лет, пользоваться ею можно только на территории Казахстана. Срок действия один год.

Карта «Жастар» предназначена для пассажиров в возрасте 16-25 лет. Она дает возможность со скидкой 25% приобретать билеты на коммерческие поезда «Тальго». Скидка применяется для вагонов категорий «Турист» (2Д) и «Сидячий» (2 С). Стоимость дисконтной карты - три тысячи тенге. Ее можно приобрести в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». Срок действия с момента активации составляет один год. Карта оформляется только для граждан Казахстана», – сказал Жанибек Тайжанов.

Отметим, что дисконтные карты используются на следующих маршрутах: №51/52 Алматы-2 – Уральск; №105/106 Алматы – Петропавловск; №712/711 Нұр-Сұлтан – Шымкент; №29/30 Алматы-2 – Атырау; №69/70 Алматы-2 – Усть-Каменогорск; №111/11 Алматы-2 - Мангистау.